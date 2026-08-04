Homenajearán a Perla del Paraguay en Foz Entregarán el Premio Mujer Más Gloriosa de América a la cantante compatriota en un acto que se realizará en la ciudad rapái fronteriza con Ciudad del Este.

El evento tendrá lugar en la Cámara Municipal de Foz de Yguazú, recordando que la voz de Perla, que inmortalizó obras como Galopera y Virgencita de Caacupé, se ha convertido en un emblema de la mujer paraguaya. Su presencia en Foz reafirma que la cultura y la espiritualidad son puentes que unen naciones.

El premio fue una creación del Dr. h. c. Maykon Menezes de Barros Silva, fundador del Instituto Paraguayo Oficial, una Organización Internacional que busca consolidar la integración trinacional entre Paraguay, Brasil y Argentina, exaltando la fuerza y el liderazgo de la mujer latinoamericana.

Con Perla y la Virgen de Caacupé como símbolos, Foz de Iguazú se prepara para vivir una jornada que quedará marcada en la historia cultural y espiritual de América Latina.