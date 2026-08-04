“Muchacho”, el fiel “adjunto” de una policía capiateña El perrito “Muchacho” desde hace ya varios meses viene acompañando a la Suboficial Mayor Elizabeth Gaona de Capiatá en su trabajo diario, y ya prácticamente se ha convertido en un héroe de la localidad.

Aunque cuenta con su propia familia, prácticamente todos los días acude a ayudar a su compañera policía, sobre todo en lo referente al control del tránsito en inmediaciones de una escuela de la zona. Tan disciplinado es su trabajo que la suboficial le consiguió un uniforme, el cual de paso sirve para protegerlo ante el paso de los automóviles.

Más allá de su labor al lado de la suboficial, “Muchacho” es sobre todo un fanático de las empanadas, las cuales siempre come una vez que hace bien su trabajo.

La suboficial Gaona explica que “estoy prestando servicio en el Departamento de Seguridad de Centros Educativos de la Policía Nacional, y me toca cubrir sobre todo la escuela Margarita Veia de Bibolini, que está ubicada sobre la ex Ruta 1, Km 19 y medio”.

Aclara que “‘Muchacho’ tiene su familia humana, pero viene cuando escucha mi silbato. Me acompaña sobre todo en las horas de entrada y salida. Tiene aproximadamente unos 6 meses de vida, y vive a media cuadra de lo que sería la escuela en la que trabajo”.

Sobre cómo llegó a su vida, la suboficial Gaona cuenta que “hace 4 meses que va y viene junto a mí, yo le traía purina y siempre está conmigo. Después de un tiempo le hice para su chaleco ya que me seguía, y así fuimos trabajando junto en los horarios de entrada y salida de la escuela”.

Mencionó que la dueña de “Muchacho” es la señora Viky y explicó que “como premio por su buen trabajo siempre suelo comprarle una empanada, a veces hasta dos come. Se las compro por ser guapo y madrugador, después de eso él va a su casa”.

Destacó además que “‘Muchacho’ se relaciona muy bien con los niños de la escuela, y con la gente más aún. Él acompaña a los alumnos y siempre está a mí lado, nunca deja de estar ahí atento. Sabe cruzar la ruta, va y viene, es por eso que le puse el chaleco reflectivo para que la gente pueda divisarlo”.

Sobre la reacción de las demás personas, la policía manifestó que “la gente al verle se ríe nada más, a veces le regalan purina o ropita. El nunca falta, es prácticamente mi adjunto de guardia. Hace poco me enteré que se llama ‘Ruky’ en su casa, pero yo le puse ‘Muchacho’ por tener bellos ojos, uno celeste y otro marrón”.