¡Opa! Quedó maravillado con la cultura taiwanesa El periodista Ricky Alderete conoció taiwán y contó detalles de su aventura.

El comunicador Ricky Alderete estuvo una semana por Taiwán, donde recorrió varios lugares. Relató su experiencia con la gastronomía y habló de las locuras que metieron por ahí. Destacó la belleza, los paisajes y el crecimiento de la nación. Los paraguayitos jeýma hicieron un show cuando se tiraron, junto con Guillermo Domaniczky a darse un chapuzón en el mar donde no es muy habitual ese hecho.

Lo cierto es que Taiwán está en el Top 5 del cora de Alderete, quien describió la experiencia como única y hermosa.

- Los ojos estirados son muy…

- Lindos. Es que estamos acostumbrados a nuestros ojos redondos pero los ojos estirados tiene lo suyo.

- El paisaje más lindo de Taiwán es…

- De los que pude ver y conocer así en persona, las islas Matsu. Son pequeños paraísos en la tierra.

- ¿Qué tal con el idioma? ¿La comida? ¿La cultura?

- Hoy ya soy un experto en decir hola y gracias en mandarín. “Ni hao y xie xie”. La mayoría entiende inglés entonces es el vínculo en común. La comida es muy rica pero son muy karu VAI también los taiwaneses. Desayunan hamburguesas de cerdo y cosas así. A los pocos días ya estaba pensando en un asado paraguayo. El plato de pato a la naranja es riquisimo pero te tiran el pati entero en la mesa y medio te choca eso jajaja.

- ¿El plato que menos te gustó?

- Había uno que tenía “stinky tofu” que significa “tofu oloroso” y nde bárbaro, tenía olor a kati de arriero que no se bañó una semana entera.

- ¿La experiencia más loca o simpática?

- Fuimos a las islas Matsu que es un archipiélago de islas, es la zona más cercana a la República Popular China. En un momento se puede ver del otro lado a la República Popular China. Estábamos a solo 6 km de distancia. Escuchamos parte de un entrenamiento militar con disparos reales. Los turistas no suelen llegar hasta ahí.

La más simpática es que ese día habíamos caminado tanto y hacía un calor de perros, que tuvimos que hacer algo a lo Paraguay, y con Roberto Coronel, Jesús Domínguez y Guillermo Domaniczky nos sacamos toda la ropa y nos metimos al mar creo que ninguna delegación paraguaya anterior hizo eso

- ¿Quién fue tu dupla, partner en el viaje?

-Difícil elegir pero les pongo en top 3 a Roberto Coronel el Rocky Balboa criado a base de mandioca y tereré, Jesús Rolón Domínguez, nuestro jeque paraguayo que levantó a todas las taiwanesas, y Carmiña Masi que hasta tuvo fans en Taiwán que levantó cuando le pidieron fotos.

-¿Se parecen en algo Paraguay y Taiwán? ¿En qué?

- Creo que la historia de resiliencia sobre todo es lo que nos une. La calidez de la gente también. El ser países chicos de dimensiones y rodeados de potencias pero que tenemos muchos recursos naturales para ser líderes regionales y mundiales. El clima también, es pesadísimo. Calorazo y humedad al 90%.

- ¿Qué traerías de Taiwán a Paraguay? Llegas al aeropuerto y te dicen puedes llevar cinco

1. El licor taiwanés 58, el famoso Kinmen Kaoliang. Con un shot de ese ya regresas a Taiwán mentalmente.

2. ⁠El inodoro inteligente que te limpia hasta los pensamientos.

3. ⁠Pandan Cake, que es una especie de bizcocho dulce super rico

4. ⁠El tren bala, no sé cómo meter en la maleta pero sería genial ir de Asunción a Ciudad del Este y llegar en una hora y media.

5. ⁠Nin Jiom Herbal Candy, un caramelo para la garganta que es a base de hierbas y me salvó la vida allá.

- ¿Qué experiencia o sensación te dejó Taiwán?

- Taiwán me voló la cabeza. Tiene una cultura tan hermosa y gente muy amable. Me sorprendió cómo en tan poco tiempo de democracia lograron avanzar tanto. Paraguay es 11 veces más grande que Taiwán, pero hoy Taiwán tiene una empresa líder en tecnología. El chip que usas vos y que uso yo en mi celular, se fabricó ahi en Taiwan. Me fascinó conocer este hermoso país.

- ¿Cuántos destinos ya llevas en el cuaderno y en qué lugar le posicionas a Taiwán?

- Tuve el privilegio de conocer ya varios países de América del sur y del norte. Europa todavía me falta. Así que a Taiwán lo pondría en mi top 5 de lugares fuera de Paraguay:

1. Estados Unidos

2. ⁠Brasil

3. ⁠Colombia

4. ⁠México

5. ⁠Taiwán