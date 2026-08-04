En medio de guyryry, rajaron a Steffy de la casa de Gran Hermano La participante paraguaya del reality curepa, Steffy Pereira, fue la última rajada de la casa de Gran Hermano, luego de un mano a mano con la curepa …

La participante paraguaya del reality curepa, Steffy Pereira, fue la última rajada de la casa de Gran Hermano, luego de un mano a mano con la curepa Solange Abraham.

El momento más inédito se dio cuando “Campanita” tiró que no iba a abandonar la casan ndaje

“No me voy a ir amado, no me voy a ir, a ver que pasa”, tiró la brasiguaya en forma tajante y desafiante voy al dirigirse a la autoridad del juego.

Ante la postura rebelde de Steffy, la voz del GH le cortó avei la celebración de Solange para exigir que se cumplan las normas establecidas del juego. “¡Silencio!, aquí tenemos un reglamento y se debe cumplir”, gatilló con firmeza.

Steffy siguió en su postura de no salir del lugar y quiso negociar su permanencia, ¿me puedo quedar de visita amado? No me quiero ir”, dijo entre lágrimas.

La voz siguió con sus amenazas de sanciones, pero esta vez a todos los participantes con duros golpes al bolsillo y disciplinarias para el grupo voi.

Ante el inminente castigo a sus compañeros, Steffy salió finalmente de la casa, bañada en lágrimas, dejando una sensación de impotencia de sus seguidores de las redes, quienes explotaron en la web, acusando a la producción de tener todo “arreglado” ndaje el programa.