Se desafiaron a ver quién gana “100 paraguayos” Fuertísimo se desafiaron los integrantes de “Tercer Tiempo” y “Será una gran tarde”, para consolidarse como los reyes de la competencia televisiva “1…

Fuertísimo se desafiaron los integrantes de “Tercer Tiempo” y “Será una gran tarde”, para consolidarse como los reyes de la competencia televisiva “100 paraguayos dicen”. El guyryry empezó cuando José Ayala dijo, “yo le digo a la gente de ‘Será una gran tarde’, ‘Será un gran día’ hasta ahora está llorando. Siempre y cuando consigamos anular la restricción de acercamiento que tiene el doctor Escleto con Belverita, vamos a irnos”.

Pero eso fue lo más suave “Comarca Morales”, pureó su victoria anterior, “les cuento José que la gente de ‘Será un gran día’, hasta ahora sigue yendo al psicólogo después de la gran paliza que le dimos my friend”. Intimidante voi fueron los del programa de entretenimiento nocturno para encarar la competencia.

“Están llorando todavía cómo Mbappé. Así que ‘Será una gran tarde’, ¿quieren ser Alemania?”, disparó con todo el conductor de “Tercer tiempo”, José Ayala.

La respuesta no tardó en llegar, Andrea Quatrocchi, la líder de los de la tarde sacó pecho y contragolpeó. “No te tenemos miedo Tercer Tiempo. José Ayala qué atrevido realmente. Vos salís de noche, pero nosotros cuando se esconde el sol”, con firmeza la presentadora.

Por su parte el panelista Dany Pereira he’i que es de caballeros aceptar el desafío, “y estamos listos. Cuando la producción de 100 paraguayos pongan día, fecha y hora, estamos ahí”, aceptó.

El picante está en lo siguiente, Pereyra fue también parte de Tercer Tiempo y advirtió sin miedo al éxito, “en el fútbol siempre la ley del ex es el que pasó al otro equipo convierte el gol, cuidado la ley del ex”.