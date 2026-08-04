“Siempre tuve muy poco pecho y para mí era una inseguridad” Delanis Villamayor vive una nueva etapa de su vida con sus “amiguitas” operadas.

“Estoy muy feliz. Todavía estoy en recuperación, pero ya me siento muy tranquila porque todo salió superbién. Era una decisión que venía pensando hace mucho tiempo y hoy siento que fue el momento indicado”, contó en charla con Crónica la madrina del Ciclón, Delanis Villamayor, quien amaneció con nueva delantera.

La cuerona confesó que si bien los implantes que ya tenía eran pequeños, al subir o bajar de peso la piel se estiraba y quedaba mucha piel sobrante. “Después pasé por un embarazo donde subí más de 15 kilos y dí de mamar a mi hija… Fue una etapa maravillosa y la disfruté muchísimo, pero más allá de eso fueron muchos los factores donde se reflejaron cómo quedó mi pecho” contó la madrina, quien se realizó el regalo por el día de la amistad.

“Me sentía muy triste cuando mis pechos estaban caídos y no me podía poner una blusa” aseguró la cuerona quien aveí suma a todo eso el hecho de no acostumbrarse a usar sostén. “También fue mi culpa porque nunca usé sostén, pero ya aprendí la lección” aseguró Delanis quien de seguro de ahora en más se comprará varios.

Actualmente la maína del Ciclón se encuentra más que feliz por la decisión que tomó y dentro de poco se la podrá ver luciendo sus nuevas lolas. “Estoy tan feliz por la decisión que tomé y porque todo salió bien, porque ya me acomplejaba un montón mis pechos” indicó.

He’i que por el momento es pronto para hablar de resultado porque el cuerpo necesita tiempo para desinflamarse y acomodarse, pero desde el primer momento me gustó cómo quedaron. Siempre busqué un resultado natural, acorde a mi cuerpo”, explicó su sitú actual.

El siguiente paso es seguir las indicaciones del doctor y respetar el reposo, “debo usar el sostén post quirúrgico y seguir todas las indicaciones médicas. Después será cuestión de mantener los controles y cuidar mi cuerpo como siempre”, contó lo que se viene de acá en adelante.

“Creo que nadie debería juzgar”

En relación a su experiencia mencionó la importancia de siempre mantener un peso estable, “porque los cambios importantes pueden afectar la piel y el resultado estético. Es parte de cuidar la cirugía a largo plazo”, he’i.

En esta historia lo purete es la conciencia y tranquilidad con la que la madrina del Ciclón manejó todo, “siempre escuché las recomendaciones médicas porque para mí la salud está primero. Creo que es fundamental confiar en el criterio del profesional. No es que una cirugía te cambie la vida, pero sí puede ayudarte a sentirte mejor cuando es algo que realmente deseabas”, insistió.

El cariño y acompañamiento de la familia hace todo en esta etapa y lo que menos uno necesita es ser juzgado por el rollo. “Creo que nadie debería juzgar las decisiones de los demás. Si una cirugía ayuda a que una persona se sienta mejor consigo misma, está bien. Lo importante es hacerlo con información, responsabilidad y con un profesional de confianza”, disparó para los bocones.