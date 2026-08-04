¡Tristeza! Bianquita no resistió su nuevo corazón y nos dejó Bianca Balbuena, de apenas tres añitos, había recibido su nuevo órgano vital hace más de un mes, pero lamentablemente no logró superar las complicaciones.

Bianca Sofía Balbuena Roldán, de 3 años, falleció tras recibir un trasplante de corazón. Su lucha conmovió al país y su historia visibilizó la importancia de la donación de órganos.

Los problemas surgidos luego de la cirugía al parecer terminaron siendo un obstáculo insalvable y la niña finalmente no resistió. La intervención en su momento representó una esperanza para la menor de edad, sin embargo, su estado de salud se agravó en los últimos días.

Su madre Diana Roldán, llena de dolor, le dedicó un emotivo mensaje tras su fallecimiento en redes sociales: “Luchaste como muy pocos lo hacen. Peleaste cada día con una fuerza que asombró a todos. Nunca te rendiste, y nos enseñaste el verdadero significado del coraje, del amor y de la esperanza. Gracias por elegirme como tu mamá. Fuiste, sos y siempre serás el amor más grande de mi vida. Espérame cuando llegue mi hora. Hasta entonces vivirás en cada latido de mi corazón.”

La pérdida de Bianca se suma a otro doloroso episodio para su familia, ya que en 2020 falleció su hermana Wendy mientras aguardaba un donante compatible.