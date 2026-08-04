[VIDEO] ¿Alma en pena recorre las calles de Guarambaré? Varios videos saltan en redes sociales donde se ve a una mujer vestida de blanco, con el cabello sobre la cara y caminando como alma en pena por las …

Varios videos saltan en redes sociales donde se ve a una mujer vestida de blanco, con el cabello sobre la cara y caminando como alma en pena por las noches.

Los vecinos de Guarambaré asustados llamaron a la comisaría y encontraron a la mujer dentro del cementerio. “Son tres mujeres y un hombre a quienes se les ve de madrugada caminando por las calles” comentó a radio Sur una vecina de la zona, Natividad Amarilla.

Agregó que estas personas comenzaron a salir también durante el día y asustan a todos. “Hacemos un llamado a las autoridades porque acá hay muchos niños que van solos a las escuelas y es un peligro”, dijo la vecina.

Se desconoce la verdadera intención de estas personas que alborotan la zona.