[VÍDEO] Docente atropella por accidente a niño indígena en Caazapá El menor se encontraba pidiendo monedas junto a su hermano cuando la profesora, que había ingresado con apuro a su vehículo, en lugar de dar marcha atrás fue hacia adelante.

El accidente causó que el niño fuera presionado contra la pared de la estación de servicios en la que se encontraba. El menor tiene apenas 4 años y es miembro de la comunidad Mbyá Guaraní. La docente actuó rápidamente llevándolo hasta el Hospital de San Juan Nepomuceno, pero luego fue aprehendida por orden de la Fiscalía.

El menor, según los doctores, ingresó al centro médico somnoliento, con palidez y sangrando por el aparato genital, algo que llamó bastante la atención. A estas horas se desconocen mayores detalles sobre su estado de salud.