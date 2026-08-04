[VÍDEO] Ojecompletama: árbitro que fue detenido ahora katu ligó​ El referí que hace poco fue detenido en Luque justo antes de comenzar un partido por incumplimiento del deber alimentario, ahora terminó ligando en pleno campo de juego.

El tenso episodio se registró en la ciudad de Acahay, donde el mencionado árbitro terminó siendo víctima de una severa agresión en la cancha. Curiosamente, y a pesar de que la figura de este referí ya se ha convertido en una sumamente polémica en el mundo del fútbol del interior, este no deja de ser designado para partidos importantes.

​Trascendió desde el propio seno arbitral que de hecho él figuraría entre los “favoritos” para ser designado en los juegos más picantes, supuestamente por su alineación incondicional con los altos mandos del gremio.

Más allá de eso, y entre constantes fallos controversiales, problemas con la justicia y agresiones en el terreno de juego, este árbitro no logra salir del centro de la polémica.