Vivi chusmeó que antes se peleaban por arrieros La cuerona confesó cómo eran las farras de antes entre laschi, no existía lo de sacar fotos.

La cuerona Vivi Figueredo contó cómo vivió su vida de modelo y mediática, era más tranquila y le daba vergüencita luego los quilombos, pero relató que “más de una que otra se peleaba con otra por el novio. Hoy la mayoría ya está casada y no precisamente con el novio que se peleaban con otra. Y yo con el que me prometió amor eterno y me dejó por otra también”, contó. ¿Quién piko te hizo eso Viviii?

“Estoy hablando de nuestra experiencia, de mi parte, así cuando nosotras farreábamos y de repente una de nosotras se enojaba porque nuestro novio le miraba a la otra y ahí había el garrotazo. Pero después, al final, ninguno de esos se quedaron con nosotras y la mayoría de las que se garrotearon ahora están casadas con otros”, he’i la cuerona.

Al parecer sufría de amores en aquel momento porque reiteró, “y el tipo que juraba amor eterno, ni está ahí conmigo, ni con la otra. Así es, porque yo dejé todo el modelaje también por él, pero se olvidó de que yo existía”, contó

Las peleas ndaje eran todas reales, nada montadas. Pero existía cierto tipo de código entre laschi y todo quedaba ahí, no se filtraba tanto la info y tampoco es que existía mucha tecnología como en la actualidad. “En aquel entonces yo no sé si no podía sacar fotos, en esa época también los corresponsales se pagaban, lo que sea, algunos que otros”, contó cómo hacían que no se filtre el chisme del moquete.

“La verdad que el tema de los moquetes y el famoso akãrague jetira siempre hubo. Esa falta de paciencia, el juruguasu. La pelea ka’úre siempre hubo. Imagínate día y noche, los perros salen de una farra o boliche, retomado, fumado o chicas que se pelean por el trofeo, desastre era”, confirmó la cuerona que el sarambi siempre estuvo presente.

Lo purete que se le quedó grabado en la cabeza son las fiestitas que se pegaban entre amigas con alto estilo. “Recuerdo que en mi época íbamos las modelos a farrear, nuestra champaña, camarote, whisky, onda tranqui. Y si había algún quilombo, nos íbamos del lugar. Siempre fue así”, dijo en charla con Crónica. Pero no todo es color de rosa, porque muchas veces aunque uno no quería se presentaban los socos entre laschi.