Ale Domínguez rinde homenaje al gran ODD por su cumple El presidente de la CONMEBOL realizó un sentido posteo en sus redes sociales recordando a su padre, Osvaldo Domínguez Dibb, presidente multicampeón internacional con Olimpia, en el día de su cumple.

“Un día como hoy de 1940, nacía una leyenda, un hombre que dejó una huella dentro y fuera de la cancha. ¡Feliz cumpleaños, papá! Te recordamos todos los días, estás en mi corazón. Tu legado sigue guiándome y me inspira para Creer en Grande”, reza el posteo del capo de la Confederación Sudamericana de Fútbol acerca de su padre.

Cabe recordar que “El Tigre” falleció en el año 2024 y que en su honor, el futuro nuevo estadio del Club Olimpia, el cual se espera pueda albergar un partido del Mundial 2030, llevará su nombre.