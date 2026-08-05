Deportes

Ale Domínguez rinde homenaje al gran ODD por su cumple

El presidente de la CONMEBOL realizó un sentido posteo en sus redes sociales recordando a su padre, Osvaldo Domínguez Dibb, presidente multicampeón internacional con Olimpia, en el día de su cumple.

Agregar Crónica en
Alejandro Domínguez rinde homenaje a su padre ODD.

“Un día como hoy de 1940, nacía una leyenda, un hombre que dejó una huella dentro y fuera de la cancha. ¡Feliz cumpleaños, papá! Te recordamos todos los días, estás en mi corazón. Tu legado sigue guiándome y me inspira para Creer en Grande”, reza el posteo del capo de la Confederación Sudamericana de Fútbol acerca de su padre.

Cabe recordar que “El Tigre” falleció en el año 2024 y que en su honor, el futuro nuevo estadio del Club Olimpia, el cual se espera pueda albergar un partido del Mundial 2030, llevará su nombre.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias