Cuerona se sacó una foto sobre un enorme takuru Siempre es bueno volver a los lugares donde uno fue muy feliz, como la casa familiar o alguna ciudad o localidad muy cercana a los afectos de las per…

Siempre es bueno volver a los lugares donde uno fue muy feliz, como la casa familiar o alguna ciudad o localidad muy cercana a los afectos de las personas.

La cuerona Majo Benegas fue al campo a visitar a sus abuelos en la localidad de Yataity del Norte, departamento de San Pedro.

La bellura compartió un reel en sus redes sociales donde publicó una foto que se sacó encima de un enorme takuru, un nido de termitas.

Y Majo lo utilizó como escenografía para su producción de fotos avei, que dejó jurujái a loperro. “Justo me fui a traer las vacas y, de paso, vi el takuru y dije: ‘Bueno, acá salen unas fotitos’, me pareció algo muy típico del campo y quise aprovechar el momento, menos mal que no me picó ninguna termita o las hormigas porque estaba vestida con un vestido cortito. La ropa nunca fue una excusa para dejar de disfrutar o de trabajar. Al contrario, me gusta ser auténtica y mostrar que una mujer puede verse femenina y, al mismo tiempo, hacer cualquier tarea sin ningún problema”, dijo Majo a Crónica.

Le preguntamos a la chulinita si no le da miedo estar entre tantas cornudas. “Nunca tuve problema con eso, crecí en el campo y estoy acostumbrada, ellas ya me conocen, ni ahí estoy por las vacas, para mí es algo normal”.

“Mucha gente se sorprende cuando me ve así, pero para mí es volver a casa, me da una paz que es difícil explicar. Cada vez que voy al campo me vienen recuerdos de cuando era chica: salir a recorrer el campo, ayudar a mis abuelos y disfrutar de las cosas simples, es un lugar donde realmente soy muy feliz”.

Majo contó que suele viajar al interior para visitar a sus abuelos para descansar y recargar las pilas de paso. “Aproveché para descansar un poco, desconectarme de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad del campo. Gracias a mi abuela aprendí a hacer de todo y a valorar las cosas simples de la vida”.