Dani Alves envía mensaje a Paraguay y no cayó muy bien El ex astro del Barcelona dedicó un posteo a nuestro país cargado de mucha religiosidad cristiana en medio de la polémica por los dichos de Lula Da Silva sobre la Guerra de la Triple Alianza.

Basándose en pasajes bíblicos de Ezequiel y Daniel, invitó a dejar de lado las diferencias, abrir el corazón y fortalecer la unidad, intentando transmitir un mensaje de reconciliación y esperanza para el Paraguay.

No obstante, varios pasajes del mensaje de Alves contenían alusiones a que nuestro país debería “humillarse” delante de Dios, y aunque esto puede ser leído dentro de la retórica cristiana, lo cierto es que también se habla de que este nos hará “una sola nación en la tierra”, algo que no fue muy bien interpretado por los paraguayos.

Uno de los usuarios señaló “Dani Alves nos manda un mensaje en clave y sugiere que Brasil tiene un plan especial para Paraguay. Al parecer quiere anexarnos y convertirnos en un solo país gobernado desde Brasilia”, mientras que otros aseguraron que el ex jugador debería dirigir el mensaje a su presidente Lula Da Silva, ya que fue él el que inició la polémica diciendo que un día Paraguay decidió invadir Brasil, causando, según él, la Guerra de la Triple Alianza.

En este sentido, otro internauta manifestó: “Debería ir dirigido a su presidente Lula y no a Paraguay, su mensaje es como si los malos fueramos nosotros y que tenemos que encontrar a Dios. El demonio lo tiene él de presidente y paisanos x3nófobos... quienes denigran a nuestro país, quienes deberían de perdir disculpas y aceptar a Dios es su gobierno. No sé por qué le aplauden”.

Cabe recordar que en su momento, a finales del 2022, una joven acusó a Dani Alves de un caso de aparente agresión sexual en España, con el jugador saliendo absuelto debido a falta de pruebas. Este hecho no pasó desapercibido para los internautas paraguayos, los cuales se lo recordaron en algunos comentarios.