Detienen a joven de 18 años cuyo bebé fue encontrado enterrado El cuerpo sin vida del recién nacido fue hallado en una antigua letrina ubicada detrás de una vivienda en la compañía San Blas Novireta, distrito de San Estanislao, San Pedro.

Joven de 18 años fue detenida luego de que su hijo fuera encontrado enterrado y sin vida.

Según el informe preliminar, el bebé varón fue encontrado ya muerto con un alambre alrededor del cuello. El diagnóstico inicial del médico forense señala como presunta causa de muerte una asfixia por ahorcamiento, resultado que deberá ser confirmado por las pericias correspondientes.

Los primeros datos de la investigación arrojan que el nacimiento y el fallecimiento del recién nacido habrían ocurrido el domingo, alrededor de las 15:00, en la vivienda donde residía la joven madre. El caso salió a la luz horas más tarde, cuando las hermanas de la joven notaron un comportamiento que les llamó la atención.

Estas relataron a la Policía que observaron que la joven ingresaba reiteradamente al sanitario y luego se dirigía hacia una antigua letrina ubicada en la parte posterior del terreno. Al verificar el lugar realizaron el hallazgo del cuerpo del bebé y dieron aviso a las autoridades.

Durante el procedimiento se levantaron evidencias que serán sometidas a pericias para esclarecer lo ocurrido. La joven permanece detenida mientras prosigue la investigación y la Fiscalía busca determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades penales.