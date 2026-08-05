“El asado y el guaraní son lo mejor de Paraguay”, he’i Dejó todo para venir a Paraguay, la creadora de contenidos Lau Medina está enamorada de la cultura de los paraguayos.

Toiko la oikóa es una de las frases favoritas de la creadora de contenidos Lau Medina, quien es de Ecuador y decidió venir a vivir a Paraguay porque está muy enamorada de todo.

Tiró que en suelo guaraní todo es mucho más tranquilo y relajado. Lo más purete para ella es el idioma, la gente y el asado. Mientras tanto, algunos paraguayitos le dijeron que toiko la oikóa es una forma de vida ndaje.

“Me encanta el guaraní. Es difícil, pero es muy interesante y de la comida, pues el asado es la cosa más deliciosa del mundo”, dijo entre risas. Es súper lindo la verdad, o sea lo que más me gusta es la tranquilidad. Acá todo es muy chill”, he’i muy conforme con la decisión de vivir en Paraguay.

Entre todo lo que ya comió en Paraguay, el reviro, la chipa, vorivori, mbeju y la sopa paraguaya también están entre sus favoritos, pero insistió en que nada se compara con la carne a la parrilla. En cuanto a la vista, contó que disfruta demasiado de los atardeceres paraguayos, “ver el sol esconderse desde Encarnación es lo máximo”, he’i.

Ella y su pareja visitaron territorio paraguayo hace un año y quedaron embobados por todo, “vine el año pasado de visita con mi esposo y nos gustó mucho. Estaba muy tranquilo, seguro, la gente amable y la verdad es que buscábamos un cambio de ambiente. Nosotros somos de una ciudad muy grande, de 4 millones de habitantes, entonces el ritmo de vida es demasiado acelerado. Las distancias son gigantes y todo eso. Acá es otra la historia”, he´i.

Lau tira contenidos paraguayisticos en sus redes sociales, así comparte la cultura guaraní con sus seguidores de todo el mundo.