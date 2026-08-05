El sueño de vivir en Paraguay de un cubano, frustrado por estafa El señor Yehan Perdomo, oriundo de Matanzas en Cuba, llegó a nuestro país el año pasado junto a su madre con intenciones de quedarse, pero pasaron un verdadero infierno, viéndose obligados a regresar a su país.

La historia de Yehan comienza entre el 6 y el 7 de julio de 2025, cuando él y su madre llegaron al Paraguay desde el Brasil, entrando por el Puente de la Amistad y solicitando ambos refugio político en la aduana. Yehan relata que fue a buscar a su madre al país vecino primeramente, con el objetivo original de ambos siendo llegar hasta Asunción, aunque el bus los trajo hasta Ciudad del Este.

Explicó que él contaba con el contacto de un paraguayo que conoció en Camboriú mientras trabajaba, el cual era abogado, y a quien le había comentado que tenía ganas de venir a Paraguay con su madre, ya que en Brasil la residencia se demoraba demasiado, la vida era muy cara y además estaba el hecho de que el país se encuentra bajo un gobierno de izquierda, que simpatiza con el régimen cubano.

Cuando llegaron a Paraguay contactaron con este hombre, con Yehan comentando que él y su madre llegaron a nuestro país en parte escuchando lo que decían los youtubers españoles acerca de que era muy fácil conseguir la residencia. El abogado los puso en contacto con una colega suya que luego resultó no ser paraguaya, a pesar de ya tener la residencia permanente en Presidente Franco.

A ella, Yohan y su madre le manifestaron que buscaban quedarse en Paraguay pero bajo una figura que les permitiese traer a otros familiares desde Cuba, con la abogada afirmando que ayudaría sin problemas. Solicitaron formalmente a la CONARE el estatus de refugiados, pero en el durante no pudieron trabajar en nuestro país, ya que no contaban con ningún tipo de documentación.

Cuando madre e hijo contactaron a la CONARE, una funcionaria de esta institución les dijo que no se estaba procediendo de la manera correcta, por lo que luego la Comisión se comunicó con la mencionada abogada de Yehan, la cual luego contactó a los cubanos para decirles que no avisen que estaban trabajando con ella.

En medio de esto tuvieron que venir a Asunción, hasta la oficina de la CONARE, para hacer los trámites, pero aún así siguieron sin trabajo y sin poder abrir cuentas en ningún banco. Finalmente, la madre de Yehan comenzó a sentirse mal, por lo que esta tuvo que volver a Cuba de urgencia. Ante esto, el ciudadano cubano se contactó con la abogada, a la cual le habrían pagado 1.000 dólares por los trámites de solicitud, para decirle que la iban a denunciar. Esta les devolvió 300 dólares, suma que les seguiría dando cada mes supuestamente para devolverles la totalidad del monto, cosa que finalmente no habría ocurrido así.

Ya con Yehan estando de vuelta en Cuba, él intentó por todos los medios regresar a Paraguay, descubriendo que la única manera de volver era a través de una carta de invitación, algo que necesitaba que su antigua abogada le hiciera, ya que ningún otro conocido en el país accedió a redactarla, y además ella había sido su representante legal en nuestro país. Luego de intentar contactar con ella a través de otros familiares suyos, ya que la letrada lo tenía bloqueado en WhatsApp, logró dar con la letrada y esta accedió a hacerle la carta de invitación, haciendo por ende que pague más dinero por dicho proceso, ya que existen muchas documentaciones que debía presentar si quería ser aceptado.

Finalmente, la carta nunca habría sido hecha, según señala el ciudadano cubano, y por si eso fuera poco, la situación en la isla empeoró a comienzos de este año debido a la crisis desatada luego de la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con el país quedando prácticamente sin energía.

Yehan relata que desde entonces ha ido varias veces hasta la embajada paraguaya en La Habana desde su casa en el interior de Cuba, algo muy difícil debido justamente a la falta de combustible, y hasta le ha escrito notas al Ministerio de RREE, al Congreso y hasta ha intentado contactar con el propio Presidente Santiago Peña, ya que no desiste de volver a Paraguay.

También intentó preguntar cómo denunciar a su antigua abogada por estafa en nuestro país, pero tanto la Corte Suprema como la Defensoría Pública del Alto Paraná le explicaron que necesita estar en suelo paraguayo para formalizar la denuncia.