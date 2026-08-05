“La gente puede soñar, nosotros vamos a hacer todo lo posible” Mana, del “Triki”, enciende la ilusión de todo un barrio de gritar campeón

Nicolás Maná, extremo del puntero, habló con Crónica del excelente arranque del equipo, el único que ganó en estas tres primeras fechas. El pelotero curepa avei lanzó un mensaje jarýi a la perrada del “Triki”: “Claro que la gente puede soñar, es gratuito. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para lograr ese sueño”, tiró sobre la ilusión de salir campeones.

“Y la verdad que sí, pueden soñar. Eso es gratuito y nada, eso está en los planes, soñar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder lograr ese sueño. Recién arranca, eso es categórico. Falta muchísimo y es partido tras partido. No hay que apresurarse, no hay que caer en la trampa y que ya está. Siempre se puede más y siempre hay que mejorar. Entonces esa es la clave del equipo”, le bajó de entrada voi el jugador del Sportivo Trinidense.

“Muy contento por el presente. Creo que se ve reflejado lo que venimos trabajando, el día a día, el esfuerzo del equipo, la humildad. Eso se ve reflejado en los partidos”, siguió Maná, quien ha tenido intervenciones destacadas, incluyendo un gol en la goleada contra Sportivo Luqueño. Ante el Rayadito sumó la asistencia a Abreu en el segundo tanto.

En cuanto a las claves katu explicó que “yo creo que analizamos bien los partidos. Hubo un gran esfuerzo de todo el plantel porque los primeros tiempos por ahí son más cerrados. Entonces el esfuerzo es aún más. Los jugadores que juegan en el primer tiempo hacen un gran esfuerzo y creo que el recambio… Bueno, yo me siento parte porque estoy entrando de recambio. Me siento muy bien y nos sentimos bien y eso es el complemento, creo que esa es la clave. El complemento entre los que entran y los que arrancan”, remarcó.

Mana también mencionó que laburaron y mucho para vivir este presente, tirando que “uno siempre sueña con tener estos arranques. Siempre sueña con salir campeón, con jugar así. Así que sí, sí, uno se prepara para estos momentos”, agregó.

“ME PIDE QUE SEA DETERMINANTE

EN LAS ACCIONES”, HE’I EL JUGADOR

En cuanto a lo que le pide el DT, opoi que “ahora estoy entrando desde el banco, entonces me pide que sea determinante en las acciones. Yo me considero un jugador muy intenso, entonces al entrar 25, 30 minutos, creo que puedo sacar la diferencia. Si estoy bien en lo mental y lo físico, creo que puedo sacar la diferencia y ser determinante”, añadió.

“Yo me siento muy bien, estoy para jugar en donde me toque. Me preparo para eso y nada, estoy muy contento de poder ayudar al equipo”, sostuvo.

Acerca de lo que va a ser el duelo de este lunes contra el Gumarelo, señaló que “sí, es un partido clave, es un partido clave para nosotros como todos, pero creo que es uno de los rivales directos para pelear ahí arriba”, culminó.