Lapa de Tim Payne ya purea su estadía en Paraguay Michelle Peters, señora de estrella neozelandesa de Olimpia, publicó un posteo con un resumen de lo que ha sido su bienvenida a nuestro país, y ya pide comer chipa guazú y mbejú.

Con una serie de fotos en compañía de su marido, Michelle mostró lo que está siendo la nueva vida de la pareja en Paraguay, y destacó que el recibimiento que han tenido tanto ellos como el hijo de un año que comparten ha sido genial.

“¡Qué mes! Al mirar atrás, resulta increíble pensar en todo lo que sucedió en apenas 30 días: dos viajes de ida y vuelta al continente americano, hacer las maletas y mudarnos a un nuevo país y, de alguna manera, encontrarnos ahora llamando hogar a Paraguay. Ha sido una experiencia emocionante, abrumadora, emotiva y mucho más, pero, sobre todo, estamos increíblemente agradecidos. Gracias, Paraguay, por la bienvenida tan linda que nos han dado a mí y a mi familia. Ya nos sentimos afortunados de estar aquí y a todos los que nos han seguido en esta aventura. Y ahora si! Que se vengan todos los asados, chipa guazú, mbejú y medialunas porfavaaaaar”.

Estas fueron las palabras de la señora de Payne en su posteo de Instagram, mientras que el neozelandés solo se limitó a responder con una simple palabra a través de un comentario: “Living” o “Viviendo”.