Matus aparece en los planes de “Vitamina” Con la mente puesta en el “Gallo Norteño”, el lateral chileno es opción en el Decano.

La goleada conseguida ante Rubio Ñu ya es historia en campamento de Olimpia y la consigna es ahora no bajarse más del tren ganador. En el horizonte del Decano aparece ahora el “Gallo Norteño”, que recibirá al equipo de “Vitamina” este sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El plantel franjeado retornó a los trabajos y el DT ya comenzó a planificar la visita al “Río Parapití”. En los planes de “Vitamina” está el chileno Esteban Matus, una de las últimas contrataciones del Decano para este semestre y que podría tener su debut este fin de semana.

Matus llegó con ritmo de competencia tras haber arrancado el torneo chileno con Audax y tras unos días de intenso trabajo físico ya está a las órdenes del entrenador que incluso lo conoce y podría darle minutos ante el 2 de Mayo.

Además, “Vitamina” esperará nuevamente por Richard Sánchez para saber si cuenta con él para este encuentro o lo reserva para la ida ante Vasco por los octavos de final de la Sudamericana. Tampoco se descartan otras modificaciones atendiendo que se viene el duelo en Río de Janeiro la próxima semana. Por su parte, Derlis González seguirá jugando en Reserva.

Cambio por cábala. La directiva Decana se reunió este martes para planificar lo que será el viaje a Brasil para el juego con Vasco. Por una cuestión de “cábala”, se decidió cambiar la sede de concentración en Río de Janeiro y no se quedarán en el mismo hotel en el que se hospedaron para el jugo por la fase de grupos y volverán a utilizar aquel que usaron para el juego ante Flamengo en el 2023.

Tim Payne estuvo dándole a

la pelotita junto a Edu Delmás

Foto: Los hinchas del Decano aprovecharon para sacarse una foto con el nuevo ídolo.

Después de haber debutado con la camiseta de Olimpia y haber clavado un golazo que recorrió el mundo entero, Tim Payne dejó por un rato la pelota de fútbol y agarró el palo de golf para demostrar que es un deportista nato y que con la pelotita también sabe.

El nuevo ídolo del Franjeado apareció este martes por la tarde en la sede del Asunción Golf Club junto a su compañero de equipo, que también hace de traductor, Eduardo Delmás, activando su modo golfista.

Payne aprovechó que el entrenamiento en el Decano ya fue por la mañana y en horas de la tarde fue a darle con todo a la pelotita, sorprendiendo a los presentes que aprovecharon para sacarse una foto con el jugador del momento.