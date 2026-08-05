Mirá lo que respondió Georgina a los que la trataron de “gorda” Georgina Rodriguez estaba pasando unas tremendas vacaciones junto a Cristiano y sus hijos, que tan feliz publicó algunas fotos en un barco.

La foto con la que Gio respondió a los que la critican.

Georgina Rodriguez estaba pasando unas tremendas vacaciones junto a Cristiano y sus hijos, que tan feliz publicó algunas fotos en un barco.

Al toque los mensajes le llegaron ápe ha pepe y la mayoría la criticaba porque ndaje esta pasadita de peso.

Esta vez Georgina decidió responder a los ataques con una publicación donde se la ve en bikini frente al espejo.

“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo. Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía” fue lo que escribió y tapó la boca a los criticones.