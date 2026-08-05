Música paraguaya rugió en el Tomorrowland de Bélgica “Indio Rubio” DJ omopẽ con su consola en el viejo continente, el rollo bailó y vibro Pájaro Campana en Europa.

El Tomorrowland tuvo música de nivel con la presencia del “Indio Rubio” DJ, quien llevó el folclore paraguayo fusionado con electrónica hasta Bélgica. El Viejo Continente bailó, saltó y vibró con “Pájaro campana”. El artista dijo que la música sonó muy fuerte y sintió una emoción al escuchar una melodía tan representativa del Paraguay en un lugar importante de la música electrónica.

“Ver cómo la gente se detenía, miraba el escenario y reaccionaba con curiosidad fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Me hizo sentir que nuestra cultura tiene un espacio en cualquier parte del mundo”, he´i el capo de las consolas.

Loperro de allá quedan sorprendidos con la cultura guarani, “creo que lo que más les llama la atención es que son sonidos completamente nuevos para ellos. En Europa existe mucho interés por descubrir músicas de otras culturas, y cuando escuchan instrumentos, melodías o incluso el idioma guaraní, despierta mucha curiosidad”, mencionó.

Históricamente el mundo peloteril lo que pone muchas veces a Paraguay en la vidriera mundial, pero “Indio Rubio” está seguro de que la música tiene un enorme potencial para mostrar otra faceta del Paraguay. “Mi objetivo es que, cuando alguien escuche una de mis canciones, también descubra parte de nuestra identidad y nuestra cultura”, he’i.

Hendy estar presente,

pero no es imposible

Lo cierto es que más allá de toda la alegría que genera estar en un festival como el Tomorrowland, tiene su proceso y su camino. “Es muy difícil entrar, porque la competencia es enorme. En esta oportunidad Tomorrowland Academy habilitó un espacio donde los alumnos podían inscribirse para presentar un set de aproximadamente veinte minutos. Aproveché esa oportunidad para hacer sonar música paraguaya frente a un público internacional y generar contenido que demuestre que nuestra cultura también puede estar presente en escenarios de esa magnitud”, contó sobre cómo se dio la brillante oportunidad de estar presente en la fiesta.

El top 3 que hace

bailar al rollo voi

Sin dudas, “Pájaro campana” ocupa el primer lugar en el top tres de las canciones que más le gustan a la gente. “Es una canción que logra unir generaciones y hace que toda la pista baile”, dijo el DJ que mencionó en el segundo lugar a 13 Tuyutí, por ser una canción que despierta un profundo sentimiento de identidad nacional.

“Cada vez que comienza a sonar, el público la canta con muchísima emoción, porque representa una parte muy importante de nuestra historia y demuestra que la música también puede mantener viva nuestra memoria colectiva”, tiró el músico. “Y tercero elegiría India, porque tiene una atmósfera muy emocional. Es un remix que busca transportar al oyente a los paisajes y la naturaleza del Paraguay”, confesó.

Una fusión de sus raíces

“Indio Rubio” nace de su propia historia familiar y representa el mestizaje que forma parte de la identidad paraguaya. “Mi familia paterna es paraguaya y mi familia materna tiene ascendencia alemana. Esa mezcla inspiró el nombre y también el concepto artístico: unir nuestras raíces con una propuesta moderna que lleve la cultura paraguaya a nuevos escenarios”, contó dónde empezó todo.

“Indio Rubio” DJ empezó a sonar con su fusión hace seis años, “hace cuatro lanzamos nuestra primera fusión, India, junto al productor y cantante Redemm. Desde entonces seguimos explorando la mezcla entre la música electrónica y el folclore paraguayo, buscando una identidad propia que represente al país”.