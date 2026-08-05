Omano anga el cantante de “Puerto Montt”

“Querido Gianni: Hoy te tocó partir hacia la eternidad. Te reunirás con tus padres, también con tus mentores y compañeros Febro, Leoni, y con todos los compañeros que ya no están con nosotros. Por más de dos décadas, lo hiciste como nadie, defendiendo éste legado musical y entregando todo junto a Los Iracundos arriba y abajo del escenario. Un trabajador incansable y un gran compañero”, expresó el grupo uruguayo en sus redes sociales, despidiendo al cantante argentino.
El mismo fue parte de una época muy importante del grupo, dando su voz a numerosos éxitos. Cabe señalar que Pivetta había dejado la banda en octubre de 2024 debido a problemas físicos, y en ese momento, Los Iracundos comunicaron que el cantante se retiraba de los escenarios sin una fecha de retorno para priorizar su salud.