Omano anga el cantante de “Puerto Montt” Gianni Pivetta, cantante durante más de 20 años del grupo “Los Iracundos”, falleció el día de hoy dejando una huella que jamás será olvidada en el mundo de la música romántica.

“Querido Gianni: Hoy te tocó partir hacia la eternidad. Te reunirás con tus padres, también con tus mentores y compañeros Febro, Leoni, y con todos los compañeros que ya no están con nosotros. Por más de dos décadas, lo hiciste como nadie, defendiendo éste legado musical y entregando todo junto a Los Iracundos arriba y abajo del escenario. Un trabajador incansable y un gran compañero”, expresó el grupo uruguayo en sus redes sociales, despidiendo al cantante argentino.

El mismo fue parte de una época muy importante del grupo, dando su voz a numerosos éxitos. Cabe señalar que Pivetta había dejado la banda en octubre de 2024 debido a problemas físicos, y en ese momento, Los Iracundos comunicaron que el cantante se retiraba de los escenarios sin una fecha de retorno para priorizar su salud.