Pasea por Turquía lista para hacer telenovelas ¡Por fin surgió el viaje!, he’i Anahí Mendoza quien se pasea y admira la beyura que hay por esos lares.

Anahí he’i que está enamorada de todo lo que se puede ver en el país de las novelas.

“Los turcos son muy atractivos”, contó la cuerona en charla con Crónica y dio buenas referencias de Turquía como destino de vacaciones para el rollo.

La cuerona Anahí Mendoza por fin pudo viajar hasta Turquía con todas sus amigas. En charla con Crónica contó que los turcos son churrazos ndaje y sin problemas ella está para actuar en una novela turca. Si es que tuviera que elegir alguna, su actuación se daría en, “Amor Prohibido, me encanta”, confesó.

“Son muy atractivos los hombres aquí y muy regalones. En todo conseguimos descuentos. Estoy para una novela si me piden. Siempre me gustaron las novelas turcas, sería un placer”, dijo entre risas.

Más allá de la beyura de los turcos y de la ficción de las novelas, el paraguayito ndaje es un ser ejemplar. “Para mí, que ya viajé mucho y vivo afuera, puedo decir que los paraguayos tratan muy bien a sus mujeres. ¡No puedo quejarme! ¡Siempre me trataron muy bien!”, he’i.

En Paraguay uno de los fuertes de Turquía son los perfumes, según la nueva actriz de novela turca, “son geniales porque venden el aceite puro de la esencia, que generalmente en perfumes mezclan con alcohol. Comprobé que duran dos días en el cuerpo, los aceites estamos llevando varios”, contó.

Lo cierto es que un total de 27 señoritas viven con Anahí Mendoza esta experiencia y aprovechan el calorcito. Estas vacaciones se habían postergado a inicios del año y ahora lograron concretar todas juntas. “¡Al fin pudimos hacer! Pero de maravillas nos vino disfrutando del verano europeo. Vinimos a Turquía y como está cerca cruzando de ferry fuimos a dar una vuelta también a Grecia”, contó.

Todavía no terminó la novela por allá y ellas ya quieren una nueva aventura. “Ya estamos preparando el próximo destino con mis amigas. ¡Nos encanta viajar entre amigas, es un viaje sin vuelta atrás! ¡Se disfruta el doble!”, contó la experiencia de cómo viven cada capítulo por allá.

Visitaron el harén del sultán

Anahí quedó boquiabierta con lo hermoso y tranquilo que es Turquía, ocurre que siempre es mencionado como zona de sarambi entre los países. Pero ella dijo, “me pareció mucho más tranquilo que lo que se comenta por ahí”.

“Tiene muchas historias sorprendentes. Visitamos el harén donde vivía el sultán con mil mujeres ¡una locura! También la casa donde vivió los últimos años María, la madre de Jesús. Se sienten mucho las energías aquí”, contó y más adelante explicó, “esa energía de las mil mujeres explotadas por el sultán”.

Qué mbarete la experiencia de la cuerona quien mencionó al país de las novelas y los perfumes como un destino que quería conocer, “le dije a mis amigas, se prendieron y aquí estamos. Es un país lleno de historia y magia. Recomiendo mucho venir a conocer”, tiró a loperro.