¿Por qué Carmiña cañeó a Mario Cimarro?: “Mi maldición siempre llega” he’i El actor Mario Cimarro se encuentra hace un año en etapa de divorcio de su esposa eslovaca Bronislava Gregušová, con quien contrajo matrimonio en el …

El actor Mario Cimarro se encuentra hace un año en etapa de divorcio de su esposa eslovaca Bronislava Gregušová, con quien contrajo matrimonio en el 2022 en Las Vegas.

Pero desde el 2025 la pareja comenzó el divorcio, y su mujer lo acusó de violencia doméstica, lo que le pesó mal al actor de “Pasión de Gavilanes”.

Hace unos días Bronislava confirmó públicamente su separación legal definitiva del actor. Un tribunal le otorgó el permiso judicial para trasladarse a Eslovaquia donde viajó feliz junto con su hija. El actor por su parte realizó un video en sus redes diciendo que le cerraron las puertas de todos lados y no lo dejan trabajar.

¿Quién salió a hacer leña del árbol caído? Carmiña Masi, quien año anteriores siendo jurado del Bailando peleó con el actor por culpa del olor a mandarina.“Pero el tupeeeee de este misógino y violento. Aparte drogadicto jaja. Permítanme reírme. Como me decía mi papá ‘siéntate en la vereda de tu casa y veras pasar el cadaver de tu enemigo’. El tipo que pidió mi cabeza. Aprendan que mi maldición siempre llega. Un saludo ” he’i la comunicadora.