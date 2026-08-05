Presi de Reco asegura que contra Boca van a jugar en la “Bombonera” Luis Vidal dijo que los “bosteros” quieren desorientar al Canario diciendo que “gua’u” van a chutar otro lado. Y si necesitan ayuda con su cancha, les puede mandar un jardinero y semillas.

El presidente de Recoleta está convencido de que el partido de ida, por los octavos de la Sudamericana ante Boca Juniors, se va a jugar en la Bombonera. No le quedan voi dudas a pesar de que estén anunciando que llevarán a otra cancha.

Para Luis Vidal, es una jueguito nomás de los bosteros, buscando quizás quebrantar un poco más a los Canarios. “Claro, ellos hacen eso para que su hinchada diga después, ‘aahhh qué bueno, no perdieron la licalía’ y para que nosotros gua’u no creamos que vamos a jugar en otra cancha y nos relajemos”, indicó a Crónica el capéto del club.

“Se va a jugar en la Bombonera”, he’i voi con voz clara y potente, con toda seguridad el dirigente pelotero. “Ellos van a especular hasta el final, todo lo que le de el tiempo para que esté bien su cancha”.

Insistió en decir que se “está tergiversando. Boca va a jugar sus dos partidos de local en otra cancha para recuperar el pasto de la Bombonera. Ahí nomás le están metiendo que el de Copa también y no creo que quieran perder esa ventaja”, opoi.

Jardinero a disposición

Vidal también fue requerido por medios de ashá para hablar del tema y en charla en el Súper Deport Radio, con Emiliano Nunia, afirmó voi que su mayor deseo es que su equipo juegue en la Bombonera, que “tiembla, late como se dice. Estoy escuchando que puede ser Hucarán o Lanús, hasta probablemente sea mejor para nosotros en lo deportivo, pero claro que queremos jugar en la Bombonera”.

Upéi, en son de broma tiró que “si hace falta nos ponemos a disposición para colaborar ahí con algún jardinero, con alguna semilla, con lo que haga falta para que la cancha llegue para el partido”.

Sostuvo upéi que para Recoleta enfrentar a Boca es “como jugar un mundial y queremos que sea completa la fiesta”.