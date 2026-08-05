Ramonita Vera se enojó porque le trataron de copiona Loperro siendo loperro, si no critica no puede dormir en paz por lo visto. Esta vez resultó víctima de los odiadores digitales fue la cantante Ramoni…

Loperro siendo loperro, si no critica no puede dormir en paz por lo visto. Esta vez resultó víctima de los odiadores digitales fue la cantante Ramonita Vera, quien acaba de lanzar un nuevo material musical, que fue compartido en todas las plataformas de la web.

Los haters empezaron a postear que la canción y en videoclips “Noche de fiesta” es una copia del estilo de “Tierra Adentro” ndaje, desatando un intenso debate en las redes.

“Hoy siento una tristeza profunda, jamás imaginé que un proyecto hecho con tanto amor, sacrificio y el esfuerzo de tantas personas pudiera recibir tantos comentarios cargados de maldad. En lugar de apoyar, muchos prefieren criticar”, posteó con dolor la cantante en sus redes sociales.

Ramonita preguntó en la web en que se basan en afirmar que es una copia de esa banda, “leí que “parecemos una copia de Tierra Adentro”. Y yo me pregunto ¿dónde está la similitud?, pero incluso si alguien sintiera que existe, ¿saben qué?, sería un orgullo inmenso que nos compararan, aunque sea un poquito, con quienes considero unos de los máximos exponentes de nuestra música paraguaya y a quienes admiro profundamente”.

Pero ojo, los ataques supuestamente no se limitaron en la web, sino que la atacaron avei en su privado,

“lo que más me duele no son las comparaciones, lo que realmente duele es preguntarme: ¿por qué la gente elige herir? ¿En qué momento nuestro mundo se volvió tan duro? Incluso recibí mensajes privados diciéndome: ‘No serás tendencia’, ‘nadie te va escuchar por si no llegaba a leer los comentarios públicos’, yo no vivo obsesionada por ser tendencia”.

“Claro que sería una alegría enorme si algún día sucediera, pero no por mí, sino por cada persona que dejó el alma en este proyecto: los bailarines, el equipo técnico, quienes creyeron en esta canción y trabajaron incansablemente para hacerla realidad”.

La artista afirmó que está orgullosa del camino que construyó a lo largo de su carrera, “mi único propósito siempre fue, y siempre será, alegrar el corazón de quienes escuchan mi música. Así que gracias. Gracias también a quienes critican, porque sin querer me hacen más fuerte y me recuerdan que en este mundo existe de todo un poco”.

Los seguidores de la cantante le brindaron todo su apoyo en sus redes sociales. “Felicitaciones compatriota, si te critican es señal de que estás ¡avanzando!”, “deja que la gente hablé que eso no te afecte ya que las personas que hablan mal de alguien, habla más de ellos que de vos o de tu canción, hace caso omiso y seguí brillando”,

“no le des importancia a los que te critican, seguí adelante con tus proyectos que somos muchos más los que apreciamos tu música”, “palabras necias, oídos sordos Ramonita!!envidia se llama eso”, decían algunos de los cientos de mensajes de apoyo.