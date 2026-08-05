Recorre el mundo detrás de su ídolo Ricardo Arjona Liz Céspedes es la vicepresidenta del club de arjonianos viajeros y este fin de semana estuvo en el concierto del cantante realizado en Colombia.

“Hasta el marrón combina mejor cuando el destino es verte, Arjona”, tiró en sus redes sociales la empresaria Liz Céspedes, quien sigue a Ricardo Arjona en casi todas sus giras.

El fin de semana estuvo en el concierto arjonero que se hizo en Colombia y una semana antes le siguió hasta Perú. Es muy fanática del músico y en la actualidad se ocupa del club de arjonianos viajeros como vicepresidenta voi.

Aunque ya cruzaron miraditas y reposteó una historia suya, todavía no logró subir al escenario a cantar a su lado porque no es una señora de las cuatro décadas ndaje. “Me faltan seis años, quizá en cuatro años vuelva a Paraguay y ya voy a tener que mentir para subir a estar a su lado. Soy de las pocas mujeres que ya quieren cumplir los 40”, dijo en charla con Crónica quien además habló de cómo vive la pasión arjonera

En uno de los últimos shows ella se quedó bobaite ndaje, “fue único e inolvidable porque me cantó. No dormí esa noche y hasta ahora sigo viendo todas las mañanas mis videos”, contó la fan número uno del que con sus canciones le mueve el corazón a más de una.

Para Liz, Ricardo Arjona es un gran artista y todos sus músicos son de primera, “Arjona tiene a una paraguaya en su equipo y estamos muy orgullosos de ella. Él le tiene re en cuenta a ella siempre”, confesó.

Deja todo y se va detrás de su ídolo

Desde hace 16 años, Liz deja todo lo que tiene que dejar para estar cerca de su ídolo máximo. Su negocio queda en manos de laschi que laburan con ella. “Me quieren matar, porque lo más loco que hago es dejar mi negocio para ir. Actualmente tengo tres locales, uno en San Lorenzo y en el Mercado 4”, he’i la cuerona. El secreto está en que cada fin de año le lleva a todas a disfrutar las playas de rapailandia y es todo libre para laschi ndaje.

“Lo más loco que siempre hago es dejar mis locales. Las veces que viajo detrás de Arjona paro con las novedades, mis chicas me quieren matar pero saben que es lo que más amo y me hace feliz, con plagueos igual siempre me apoyan, incluso cuando volví de Perú me hicieron una bienvenida muy simpática”, contó entre risas cómo es la vida de fanática y empresaria.

Loperro siempre se preguntan cómo lo que ella hace para estar en todos los espectáculos y su respuesta fue, “soy emprendedora, trato de ahorrar cada semana para mis viajes. Gracias a Dios soy muy bendecida, trabajo no me falta, clientes tampoco, full estamos siempre con mis chicas. Se remojan la camiseta, hacemos mucho marketing para ver buenos resultados en mis ventas”, dijo como le sigue a todas partes a su músico favorito.