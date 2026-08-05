Riveros estará contra Palmeiras, ¿Y Vegetti? El “Pirata” al parecer está en el radar de Boca para reforzar la delantera del Xeneize.

Por un lado, una buena noticia para los hinchas del Ciclón. El lateral zurdo Blas Riveros finalmente no sufrió ningún desgarro y está en plena etapa de recuperación. Si bien es difícil que sea tenido en cuenta para el compromiso del fin de semana ante Sportivo Ameliano por la cuarta fecha del Torneo Clausura, es casi un hecho que estará presente en el juego de ida ante Palmeiras por los octavos de final de la Conmebol Libertadores 2026.

El cuerpo técnico del Ciclón ya lo irá preparando poco a poco, bajando la intensidad de los trabajos para que Blas llegue en óptimas condiciones al duelo copero.

Por otro lado, desde ayer comenzó a sonar por Barrio Obrero el rumor de que Boca Juniors estaría interesado en repatriar a Pablo Vegetti. Según llegaron los rumores desde Buenos Aires, el propio Juan Román Riquelme ndaje estaría negociando por el pase del “Pirata”, aunque también dicen que dependería mucho de la evolución que vaya teniendo Adam Bareiro de su lesión. En Cerro Porteño desconocen totalmente esto y afirmaron que oficialmente no llegó nada a Barrio Obrero.

Se fue. El que sí viajó a suelo argentino es el lateral derecho Alan Núñez, que continuará su carrera en Argentinos Juniors, equipo con el que firmó contrato por 18 meses. Además, el “Bicho” adquirió el 80 por ciento de su pase.