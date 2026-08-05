[VÍDEO] Joven pelotero fallece en pleno partido alcanzado por un rayo El hecho ocurrió en un partido disputado en un torneo del país asiático de Tailandia, por lo que toda la comunidad futbolera de ese país se encuentra de luto.

El jugador fallecido se llamaba Safwan Awae, de apenas 24 años, quien se encontraba disputando un partido con su equipo, el Yala FC, por la Copa Golok de Tailandia. El hecho ocurrió en el Estadio Santiphap, ubicado en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat.

Durante el juego, una tormenta eléctrica sorprendió a los equipos y una descarga impactó sobre el campo de juego, provocando que varios futbolistas cayeran al suelo. Awae no fue el único afectado, ya que nueve personas presentes resultaron heridas debido a la caída del rayo.

El episodio generó conmoción en el fútbol tailandés, especialmente porque el jugador se había incorporado recientemente al Yala FC. Apenas una semana antes había sido anunciado como nuevo refuerzo del equipo.