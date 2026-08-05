[VIDEO] La Joaqui subió al confesionario de Rosalía y contó cómo Luckra la dejó “Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente…

“Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami” dijo La Joaqui en pleno confesionario en el concierto que dio Rosalía en Buenos Aires.

La ex de Luckra contó con detalles cómo el amor de su vida la dejó. Agregó que su príncipe una ves le invitó a un viaje y ella se preparó con todo porque pensó que llegaba la propuesta de matrimonio, pero no fue así. “Cuando llegó la propuesta no era de compromiso, era de separación”, confesó la Joaqui.