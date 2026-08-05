[VIDEO] Motoqueiro casi muere decapitado por culpa de un cable suelto Un joven de nombre Emanuel casi no vive para contar la historia.

Un joven de nombre Emanuel casi no vive para contar la historia.

Andando en su moto por la ciudad de Lambaré cuando de la nada se le engancha un cable directo en el cuello. “Sentí el tirón seco que me tiró hacia atrás y me hizo tambalear” comentó el joven quien dijo que como pudo se sostuvo para no caer.

“Miren cómo me dejó el cuello.. Un segundo más rápido o sin reacción y esto terminaba en una tragedia” agregó.

“Casi me arrancha la cabeza. Si no frenaba o no me daba cuenta no sé lo que podía pasar”, comentó el joven quien contó que le ardía muchísimo el cuello por la quemadura que le dejó el cable.

“Tengan muchísimo cuidado en la calle con los cables colgados, por favor” aconsejó al rollo.