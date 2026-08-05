Actualidad

[VIDEO] Motoqueiro casi muere decapitado por culpa de un cable suelto

Un joven de nombre Emanuel casi no vive para contar la historia.

Agregar Crónica en
El joven muestra la quemadura que le dejó el cable. @emanuelpyy7

Un joven de nombre Emanuel casi no vive para contar la historia.

Andando en su moto por la ciudad de Lambaré cuando de la nada se le engancha un cable directo en el cuello. “Sentí el tirón seco que me tiró hacia atrás y me hizo tambalear” comentó el joven quien dijo que como pudo se sostuvo para no caer.

“Miren cómo me dejó el cuello.. Un segundo más rápido o sin reacción y esto terminaba en una tragedia” agregó.

“Casi me arrancha la cabeza. Si no frenaba o no me daba cuenta no sé lo que podía pasar”, comentó el joven quien contó que le ardía muchísimo el cuello por la quemadura que le dejó el cable.

“Tengan muchísimo cuidado en la calle con los cables colgados, por favor” aconsejó al rollo.

@emanuelpyy7

Casi no la cuento hoy en la moto. Iba manejando tranquilo cuando de la nada me engancha un cable suelto directo en el cuello. Sentí el tirón seco que me tiró para atrás y me hizo tambalear feo en la moto. Cómo pude me sostuve para no irme al piso. Miren cómo me dejó el cuello... Un segundo más rápido o sin reacción y esto terminaba en una tragedia. Tengan muchísimo cuidado en la calle con los cables colgados, por favor 😭😭😭😭

♬ sonido original - Emanuelpy

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias