“Cachorro” está okey, pero Franco es baja Richard Sánchez ya está a disposición de “Vitamina” para el Clausura y la Sudamericana.

El famoso “una de cal y otra de arena” para “Vitamina” Sánchez. Y es que en campamento del Decano el DT recupera a un soldado, pero pierde a otro.

La mala noticia tiene que ver con Alex Franco. El volante se retiró sentido del juego ante Rubio Ñu y se confirmó que estará fuera de las canchas por dos semanas por una molestia en el isquiotibial.

Por otro lado, la buena noticia para el entrenador se llama Richard Sánchez. El “Cachorro” ya dejó atrás la molestia muscular que lo sacó del juego con Libertad y de las últimas dos presentaciones del Decano y está a disposición para el juego del fin de semana por el Clausura y también para la Conmebol Sudamericana.

En cuanto al equipo para visitar a 2 de Mayo, “Vitamina” maneja una rotación de 3 o 4 futbolistas. Esteban Matus, el lateral chileno, y Tim Payne, de gran debut ante Rubio Ñu, tienen grandes chances de arrancar el compromiso en el “Río Parapití”.