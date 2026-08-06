Duerme boca abajo, para no aplastar las pompis Quiere cuadritos en el abdomen y un poco más de masa en las pompis, Marisol Olmedo habló de cómo disfruta de esta etapa.

A días de pasar por algunos retoques en la zona abdominal y la cola, Marisol Olmedo, la maína de Guaraní, habló de su etapa de recuperación que le exige mucho cuidado y adelantó que el rollo podrá ver muy pronto los resultados. “Gracias a Dios está muy bien, ya van teniendo forma”, dijo para referirse a sus arreglos.

“Era algo que ya quería hace rato. Antes de mi viaje del mundial ya tenía todo lo de la cirugía, solo por la marquita me operé, quiero tener el abdomen marcado”, contó entre risas cómo simplificó el tema del gimnasio por llamarlo de alguna forma, porque según sus expresiones duele un poquito todo este proceso y también tiene su sacrificio.

“Me siento normal, a veces me acuesto porque no debo estar sentada mucho tiempo, también camino mucho. La verdad no duele. O sea es un dolor que ya experimenté con mi primera cirugía, ya es algo normal para mí”, contó la cuerona quien insistió que todo marcha perfecto, pero aclaró que le toca dormir boca para abajo para no aplastar su retaguardia.

La madrina extraña hapore voi las gradas y ya le quiere alentar al “Indio” con la hinchada, pero todo este guyryry para recuperarse le llevará por lo menos 30 días más. “Yo creo que dentro de 1 mes ya podré ir devuelta al estadio”, hizo un cálculo rápido del tiempo en recuperación.

El sábado pasado se perdió un partidazo que con el tiempo se hizo un clásico, el encuentro ante los repolleros. “Estoy muy ansiosa, ya quiero recuperarme para volver. Me perdí un partidazo, y me pesó mucho, pero volveremos con todo, ya falta poco para volver”, adelantó a la hinchada con quienes alientan al Aborigen.

El rollo está atento para disfrutar visualmente de los cambios que metió Marisol, pero lo que ella necesita ahora mismo es reposar y llegar con el cuerpito latino al 100% para dentro de un mes. “La gente ya quiere ver los resultados, pero no es algo que se ve de la noche a la mañana, tiene su proceso de recuperación para que se vea al 100”, le bajó del arasamata a loperro, para que tengan paciencia.

Iñaña lomitã

Al principio fue muy cuestionada por muchos y en paralelo muy alentada por otros. Lo cierto es que el grupo de los buenos le dijo que estaba muy linda y que con todo los arreglos estaría mucho mejor. Pero al toque aparecieron las cañeadas avei para decirle, “espero que te saques más tu titi”, “muñeca de plástico no salgas que al sol”, entre otros de sus mensajes que en pleno perfil de su cuenta social empezaron a tirarle cuestiones referentes a la yaya, el dinero.

Lo mbarete es que ella está en proceso de recuperación y mientras ella se siente toda una reina, el resto no hace más que hablar nomás.