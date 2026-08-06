¡¡¡Eñecalmá!!! Profe de yoga enseña cómo chulear pirevai “Inhalá, exhalá”. Ese consejo que muchos escucharon alguna vez cuando estaban a punto de explotar no es solo un dicho común. Según la instructora de …

El Yoga es un estilo de vida, dijo la profe Paloma Tami.

“Inhalá, exhalá”. Ese consejo que muchos escucharon alguna vez cuando estaban a punto de explotar no es solo un dicho común. Según la instructora de yoga Paloma Tami, respirar de forma consciente es una de las herramientas más poderosas del yoga para no irse todito ante ciertas situaciones, bajar el estrés y vivir con más calma y vivir felices.

En charla con Crónica, dijo que muchos creen que el yoga es solo hacer estiramientos o posturas difíciles, pero la instructora asegura que esa es apenas “la puntita del iceberg”.

“El famoso ‘inhalá y exhalá’ funciona de verdad. La respiración es la base del autocontrol” tiró la capeta de las posturas y recordó una frase de su abuela para explicar cómo las emociones afectan al cuerpo: “Ella siempre me decía: ‘No te hagas mala sangre’. Y tenía razón. Cuando vivimos enojados o estresados, terminamos enfermándonos”.

Los hombres… de a poquito

A nivel mundial, las mujeres siguen siendo quienes más practican esta disciplina, aunque los hombres poco a poco se van animando.

“Muchos hombres todavía creen que el yoga es algo pasivo. Culturalmente les cuesta detenerse, respirar y conectar con sus emociones”, afirmó.

Sin embargo, ese “escudo” se fue derrumbando con la pandemia donde la gente “empezó a buscar herramientas para controlar la mente, sanar emocionalmente y recuperar la paz, el yoga se convirtió en un nuevo estilo de vida”.

También destacó que hoy muchos psicólogos y psiquiatras ya recomiendan el yoga como complemento para tratar la ansiedad y la depresión. “Cada vez hay más estudios científicos que demuestran los beneficios de la respiración, la meditación y la práctica del yoga sobre la salud mental”, finalizó.

YOGA ES UNA FILOSOFÍA

DE VIDA, NO UN DEPORTE

“El yoga no es una religión ni un deporte. Es una filosofía de vida que nos ayuda a conocernos mejor, a vivir más sanos, más felices y más conscientes”, le bajó. Explicó que el cuerpo es solo el medio para alcanzar un equilibrio más profundo. “El cuerpo es el canal, no la finalidad. La cereza de la torta del yoga es la meditación”, indicó.

La instructora también derribó otro mito muy conocido, al asegurar que “la meditación no es aislarse de la realidad. Es vivir la realidad profundamente, pero sin quedar atrapado por ella”.

Para Paloma, el verdadero desafío no es hacer una postura perfecta, sino aprender a vivir con más equilibrio. “Cualquiera que pueda respirar puede practicar yoga. No importa la edad ni la condición física. Lo importante es animarse”.