“Eñembo’éna” es el consejo que dan a Blas para sacarse la yeta A través de las redes sociales la perrada cerrista se hizo sentir por la nueva lesión de Riveros y se perderá los partidos de Copa.

Ndeeeraaa… Qué lo que pasa todo. Horas después de que dijeron por el Barrio que lo de Blas Riveros no era grave y que se anotaba para el partido de ida contra Palmeiras, por los octavos de la Copa Libertadores de América, ayer se informó lo peor.

El pelotero de Cerro Porteño ni ahí va a estar, no solo para el primero choque copero, sino ninguno de los dos juegos contra el equipo rapai. ¡Qué mala pata!

La mala noticia confirmaba un desgarro de 4 milímetros en la parte posterior del muslo del lateral izquierdo, que lo dejaba fuera de acción por al menos los próximos 15 días, porque solo la recuperación requiere dos semanas de fisioterapia, además de la puesta en forma de la parte física.

Por esta razón, el Ciclón se perderá los encuentros por la Copa Libertadores, siendo una baja demasiado sensible para el entrenador Ariel Holan porque se trata de uno de los jugadores más importantes del plantel, que justamente estaba saliendo de una lesión que tuvo fuera de las canchas desde hace bastante tiempo.

Opiniones de la perrada

La reacción de los aficionados del equipo azulgrana, a través de las redes sociales, no se hicieron esperar. “Más garrón con poroto, locro, puchero... Excelente jugador, pero cien días de lesión, se recupera y vuelve a caer.. cuando mas lo necesitamos!!” escribió brizuelajorge87.

Por su parte, ebenitezpy le mandó un mensaje: “reñemboena Blas”. En tanto, @ReneDeCe señaló que “Cecilio Domínguez y Blas Riveros nos muestarn el por qué al jugador paraguayo no lo quieren en Europa.. Débiles mentalmente y sin profesionalismo en lo físico.. Pueden jugar bien, pero al primer traspié se desmoronan, se asustan y pierden el sentido de responsabilidad.. LoDigoYo..”, tiró voi.

Para @PabloPresentad1, “técnicamente no es una baja, porque prácticamente nunca jugo”.

“Que desprolijo todo, 1ero. que sí, después que no y ya cansa el tema de lesiones musculares, es porque no se cuidan así de simple es, como Vegeti y Matías Pérez rinden cada partido”, indicó @jorge_alopezd.