Kiara está podrida de la generación de cristal La periodista Kiara Coronel disparó fuertísimo contra la generación de cristal. “No confundas dureza con críticas constructivas”, he’i durante su str…

La periodista Kiara Coronel disparó fuertísimo contra la generación de cristal. “No confundas dureza con críticas constructivas”, he’i durante su streaming. Resulta ser que fue a alentar a su ména en el torneo de interpadres de la escuela de su hijo y entró en modo fanática, al punto de gritarle al arquero de su equipo por qué salía del arco.

“Dejá de salir de tu arco”, le gritó al jugador y la reacción de este no fue de las mejores, porque se molestó un poquito. “Me dijo que soy muy mala persona porque yo le grite un poquito desde la tribuna ja’e chupe”, dijo Kiara sobre la reacción del padre/arquero.

A partir de ahí, el relato de la comunicadora fue duro porque no se guardó nada. “Yo voy a criticar a alguien solamente cuando sé que esa persona puede hacerlo mejor. Él me dice: ‘Kiara yo creo que no es la manera porque creo que es como que me estás reventando’. Evidentemente me dijo que él se sintió muy mal, por cómo yo le dije. Le dije no podés ser tan sensible”, contó.

Al toque siguió con su rabia, “me pudre esta generación de cristal, yo pensé que la generación de cristal era la nuestra, sin embargo aparentemente la generación de cristal toca otras puertitas”, tiró sin pelos en la lengua.