“Me dio todo pirĩ” Juan Gabriel Benítez habló de su experiencia en la Copa del Mundo y no dudó en decir que, de la emoción, le dio todo “cutis de ave” en el partido inaugural. Además, indicó que en el Clausura ya se está viendo algo del estilo mundialista.

Así como la Albirroja, el arbitraje paraguayo también tuvo una gran Copa del Mundo. El trío de jueces que nos representó, encabezados por Juan Gabriel Benítez, dejó su marca y el recuerdo es grato, según comentó el referí.

“Es un orgullo enorme, una satisfacción, cualquier deportista tiene el anhelo, el sueño de disputar una competición mundial, en el ámbito que sea, entonces a nosotros nos tocó, me refiero también a Eduardo Cardozo y Micliades Saldivar, nos tocó estar en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México y tuvimos la oportunamente de estar en esos tres países y fue una satisfacción muy grande encontrarse con la élite del fútbol mundial”, comentó Juan Gabriel en charla con la 1120 AM.

Benítez estuvo como cuarto árbitro en el partido inaugural y dijo que le dio “cutis de ave” al recordar todo lo que trabajó para estar ahí. “Es una preparación de muchísimos años y lleva su tiempo. A mí me tocó ser designado en el primer partido como cuarto árbitro, en el estadio Azteca, estadio lleno, sabes que es el primer partido del Mundial, lo que uno siempre soñó, estar rodeado de grandes figuras, selecciones top y saber que todo el mundo te está mirando, y fue la primera vez en mi vida que me dio todo pirĩ”, recordó.

Así también, dijo que con lo que se trajo del Mundial, se está mejorando nuestro campeonato. “Estamos bien encaminados. Podemos incorporar algo más, pero sería a lo largo del tiempo”, resaltó.