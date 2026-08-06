Pensando en la sele, Díaz viajó a Turquía “Creo yo que esto es una bendición”, le bajó el pelotero

Hosue Díaz, mediocampista central paraguayo, perteneciente a los registros del Gumarelo hasta el 2030 y últimamente a préstamo en Rubio Ñu, rumbeó ayer con destino a Turquía para sumarse al Boluspor que dirige el compatriota Daniel Farrar. Otro de los que avei se sumarán al mismo equipo es Fernando Escobar, exdelantero de Resistencia.

Díaz, de 21 pirulos, charló con Crónica acerca de lo que significa su primera salida al exterior, señalando que “para mí y mi familia es un logro muy grande la verdad, porque es un sueño que tenía desde muy chico. Y que pase todo tan rápido esto, es muy emocionante para mí”, tiró de entrada voi.

Remarcó que “como dije, es lo que siempre soñé desde muy chico (jugar en Europa), desde que empecé a chutar la pelota”, agregó el ex Tembetary y 2 de Mayo.

El futbolista avei valoró el esfuerzo, tanto en lo personal como familiar, dejando en claro que “el de arriba siempre ve todo el esfuerzo que uno hace día a día y creo yo que esto es una bendición suya siempre, contento porque es fruto de mi sacrificio y todos mis seres queridos”, expresó.

Exclusivo pedido del DTReconoció que su ida es por pedido directo de Farrar y por eso se siente “contento, pero creo yo que tengo que ir a demostrar porque voy para ganarme un puesto en el club y ayudar al equipo de donde toque, vamos a luchar para ascender a primera que es lo que quiere la institución”, manifestó.

Sus objetivos

“Hacer una buena temporada con el Boluspor y Dios mediante ascender. Y el sueño de todo jugador es llegar a la selección, claro que sueño con eso. Esa meta la tenemos ahí enfrente siempre y vamos a luchar para cumplir”, finalizó el futbolista.