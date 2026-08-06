Policías vs “póra”: los uniformados dan cháke

Un video que se hizo viral en las redes sociales deja ver a una mujer vestida de fantasma. Al toque sonaron las alarmas en el barrio Colón de Guarambaré, que tras eso viven con incertidumbre al no saber cuál es la intención de estas personas.

Ante este contexto la Comisaría 22.a de Guarambaré ya está al tanto de la situación, pese a que oficialmente no hubo una denuncia escrita al respecto.

El suboficial Mayor Hugo López, en charla con Crónica, contó que “se trata de una situación atípica. Se ve a una mujer vestida de blanco recorriendo las calles de Guarambaré. Vimos las reacciones, pero no recibimos ninguna denuncia formal al respecto”.

Agregó que “no configura un hecho punible, ni siquiera de denigración de los muertos porque no hubo profanación de tumba; no se encontró ninguna situación irregular en el cementerio viejo ni en el nuevo. Pero estamos averiguando de qué se trata”.

Eso sí, más allá que hasta el momento no hay denuncias, ya dio un cháke: “Si produce inconvenientes a los niños y adolescentes que vayan a la escuela, vamos a tomar cartas en el asunto”.

Según el jefe policial, podría tratarse “de una travesura, salir un poco de la rutina, o una broma quizás. Aparentemente se trata de algún tiktoker, más bien pienso que por ahí va el tema. Tenemos que llegar al fondo de la cuestión y desmantelar el propósito final de esta gente”.

Más de uno ndaje

Natividad Amarilla, una de las vecinas del lugar, conversó con Crónica y dijo que “además de ese video que se viralizó de una persona vestida de fantasma, también me tocó ver otro episodio en donde ya fueron 3 los supuestos fantasmas, todas son mujeres y recorren desde el cementerio nuevo al viejo. No hacen ni dicen nada, solo caminan”.

Agregó que “no sabemos cual es la intención de ellas, lo que sí que los vecinos nos quedamos con miedo por nuestros niños que van a la escuela para las 07:00, todavía no amanece todo. También tenemos un local que vendemos de todo frente al cementerio, y tenemos que cerrar temprano por culpa de ellas. ¿No sé si es una broma pesada o qué?”