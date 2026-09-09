Senado pide informes al BCP sobre banco Sudameris La Cámara de Senadores solicitó informes al Banco Central del Paraguay sobre la solvencia de Sudameris Bank y la absorción del banco Regional. La fis…

La Cámara de Senadores solicitó informes al Banco Central del Paraguay sobre la solvencia de Sudameris Bank y la absorción del banco Regional. La fiscalización busca esclarecer posibles medidas de excepción regulatoria, diferimiento de pérdidas y un eventual conflicto de intereses con el Frigorífico Concepción S.A.

Un pedido de informe presentado por el senador colorado Colym Soroka apunta de manera específica a evaluar el desempeño, la solvencia y los límites legales de Sudameris Bank.

En ese contexto, se solicitaron datos sobre la concentración de créditos en la agroindustria y se busca precisar si Frigorífico Concepción S.A. está calificada como entidad vinculada a Sudameris, además de reportar posibles investigaciones sobre conflictos de interés entre ejecutivos del banco y la firma cárnica.

Asimismo, el requerimiento busca verificar el cumplimiento del Estudio de Factibilidad aprobado para absorber banco Regional, el impacto de las medidas excepcionales en herramientas macroprudenciales, la variación de previsiones y el volumen de bienes recibidos en dación en pago. En la misma línea, se solicita evaluar el impacto patrimonial de la construcción de su nueva casa matriz en Asunción, aclarar los motivos si el BCP no emitió alertas tras el deterioro de resultados al primer semestre, y remitir el estado del plan de rescate de acciones preferidas previas al ejercicio 2025.

El proyecto fue acompañado por los senadores Celeste Amarilla, Lilian Samaniego y Carlos Núñez. La entidad Sudameris Bank está encabezada por el irlandés Conor McEnroy en la presidencia y por José Jerónimo Nasser Ortigoza en la gerencia general.