[VIDEO] “Casi me morí, hablé un rato con San Pedro y volví” El panelista de televisión Alcides Cabañas sopló la velita por su cumple, se mostró muy agradecido con la vida y he’i que hoy ya logró todo lo que se propuso en la vida.

Alcides está feliz porque está confomr con todo lo que coniguió.

“Hablé un ratito con San Pedro y luego volví”, contó Dr. Love en charla con Crónica. Resulta ser que hace poquito nomás estuvo muy complicado de salud ra’e, “casi me llevó la hemorroide, por suerte me operé y hoy estoy recuperado”, contó el talla baja que cumplió sus 53 años y cree que volvió a nacer.

“Casi me morí acá en Canal Trece. Jugó todito con mi presión. De acá me llevaron al hospital directo, me hicieron todos los estudios, me operé y me recuperé. San Pedro me hizo una llamada, pero no le atendí. Siento que volví a nacer, estoy muy feliz”, relató cómo vivió ese momento difícil de su vida.

Toda esa situación le llevó a cambiar los hábitos, “antes tomaba mucha cerveza y comía mal”, dijo y agregó que sus compas le cuidan.

Sus compañeros de la radio y el canal le hicieron un lindo festejo para celebrar la vida.

Dr. Love agradece a Enrique Pavón por meterle en este mundo. La oportunidad de ingresar a los medios es gracias a su colega comediante que descubrió su personaje y le incluyó en las pantallas, al igual que Dani Da Rosa, quien le brindó la oportunidad de estar en Tercer Tiempo.

“Le prometí a mi mamá que saldría adelante”

Muy fuerte fue la confesión de Dr. Love, “yo no quería salir de mi casa. Sentía timidez. En realidad la gente me señalaba y discriminaba mucho cuando me veían, ‘mirá ese enano’, decían”, contó y agregó cuáles fueron los problemas que tuvo que enfrentar, hasta llegar al punto del llanto.

Lo cierto es que un día de esos, muy duro, su mamá lo vió con lágrimas en los ojos y en ese momento le prometió a su viejita que pronto se iban a cumplir sus sueños y concretar objetivos. En ese entonces, Alcides Cabañas tenía 20 años aproximadamente. Un día conoció la oportunidad de su vida, trabajar en los medios y de eso ya pasaron 20 años. “Hoy ya no me importa lo que digan”, dijo confesando que gracias a los medios logró tener más seguridad de sí mismo.