A definir dos temas para “Vitamina” El DT de Olimpia podría meter mano al equipo de cara al duelo del domingo ante Luqueño en el ueno Defensores del Chaco.

En campamento Franjeado solo se piensa en el duelo de este domingo ante Sportivo Luqueño por la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026. “Vitamina” ya comenzó a armar la estrategia, pero todavía tiene dos cuestiones importantes por definir.

La primera tiene que ver con Juan Fernando Alfaro. El volante ya se recuperó de la molestia que lo dejó fuera de los últimos partidos y ya trabajó a la par del plantel. El cuerpo técnico lo evaluará minuto a minuto hasta el fin de semana y si responde bien será de la partida ante el “Chanchón”. El DT deberá definir en lugar de quién ingresará el argentino.

Así también, la otra duda que maneja “Vita” pasa por el lateral derecho. El trabajo de Tima Payne no convenció del todo en el juego ante Sportivo Trinidense y Raúl Cáceres está con grandes chances de aparecer desde el arranque.

La buena noticia para el Decano tiene que ver también que contará con Eduardo Delmás, que trabaja con la selección paraguaya Sub 20, pero estará disponible para el domingo y ya luego irá a los Juegos ODESUR 2026.

Entradas. La directiva del Decano ya comunicó los precios de entradas para el domingo: Graderías Gs. 50.000, Plateas Gs. 50.000 y Preferencias Gs 70.000 y Gs. 90.000 el sector central.