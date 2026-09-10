¡A preparar la colcha de tigre! Ou jey el frío Vino a instalarse y se quedará todo el fin de semana.

El tiempo se vuelve loco y Meteorología ya avisó que se viene un feroz frente frío acompañado de tormentas que van a hacer temblar a varios puntos del país. Julio A., el capó del pronóstico, advirtió que las lluvias y los rayos no van a dar tregua durante estos días, dejando un tendal de agua acumulada por todos lados.

Hoy la capital ya amaneció bajo agua y con temibles descargas eléctricas, mientras que en el este del país la cosa se pone más fea con granizadas y ráfagas que van a soplar con todo.

Para este viernes la masa de aire fresco entra con fuerza, haciendo que el viento rote al sur y que el mercurio del termómetro se vaya pique abajo en todo el territorio. El fresquete se instalará para quedarse durante todo el fin de semana, así que a desempolvar el abrigo porque el cambio de clima no va a perdonar a