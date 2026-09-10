Ahora todos quieren a Paraguay Después de la gran Copa del Mundo que se hizo, el mundo ya mira con otros ojos a la Albirroja y todos quieren amistosear con Paraguay. “Antes no nos daban ni para el pasaje”, he’i Enrique Sánchez, directivo de la APF.

Hay un antes y un después de la Copa del Mundo 2026 para la Albirroja. Después de haber tumbado a Alemania y pararse cara a cara con Francia, el mundo empezó a mirar con otros ojos a la selección paraguaya y ofertas de todo tipo llegan a la APF.

Ahora, que se confirmaron los cuatro amistosos para el final de este año con Colombia, Bolivia, Japón y Singapur, Enrique Sánchez, del departamento de selecciones de la APF, recordó que hace un tiempo nadie quería amistosear ni por si acaso con Paraguay.

“Realmente era difícil, era duro, nosotros queríamos cobrar el canon correspondiente que nos permita generar ingresos y los montos eran bajísimos, no cubríamos ni los gastos de pasajes. Lo primero que te preguntan es si estás clasificados al Mundial y nosotros hacía 16 años no estábamos clasificados”, rememoró Sánchez en charla con la 1120 AM.

Ahora, todo es diferente. “Hay como un viento a favor, hay una mayor prestancia, hay muchas selecciones que quieren jugar con Paraguay por todo lo que Paraguay viene haciendo y sobre todo lo que la presentación de Paraguay en el último Mundial”, afirmó.

¿Y quién va a dirigir? Se sigue demorando la confirmación o no de la continuidad de Gustavo Alfaro al frente de la Albirroja y la gran pregunta es quién dirigirá en los amistosos. “Realmente es una cuestión que maneja el presidente Robert (Harrison), él está al tanto de eso y no tenemos mayores informaciones. Él sabrá en qué momento comunicar”, explicó Sánchez.