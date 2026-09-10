¡Imperdible! Calderini hará una fiesta de chismosas El Prof. Luis Calderini entró en confianza en su perfil de Facebook y anunció una fiesta de chismosas, le contó al rollo un sentimiento muy particula…

El Prof. Luis Calderini entró en confianza en su perfil de Facebook y anunció una fiesta de chismosas, le contó al rollo un sentimiento muy particular, “cómo le extraño a veces a las vecinas chismosas de mi ex barrio San Blas”, escribió en un posteo. “Cómo pasa el tiempo”, cayó en cuenta del correr de los días lejos de su lugar favorito.

Destacó el nivel de comunicación que manejaban sus amis de su antiguo barrio, “Y es lindo recordarlas, Te ponían al tanto de todo. Eran superior que una emisora AM, no se les escapaba nada. Quiero juntarlas a todas las que aún están y recordar”, contó aveí los deseos que tiene de volver a verlas.

Más adelante he´i que ellos siguen siendo los mismos comunicativos de siempre. Mencionó el nombre de una experta que sin salir de su dormitorio se entera de absolutamente todo voi. “Lo más lindo que los hijos y nietos siguen el mismo camino. Es una Tradición del Barrio San Blas”