Compañero de celda cuenta cómo encontró a Hugo Javier El compañero de celda de Hugo Javier contó cómo fueron los momentos en que encontró al exgobernador de Central dentro del baño de la celda. El diputa…

El compañero de celda de Hugo Javier contó cómo fueron los momentos en que encontró al exgobernador de Central dentro del baño de la celda. El diputado colorado Yamil Esgaib visitó a Luis Giménez, quien relató que durante la noche escuchó a Hugo Javier hacer ruidos extraños. “Le escuchaba como que balbuceaba y escupía sangre por la boca y se movía el cuerpo, fuerte”, contó.

En el video se observa al hombre, en el pequeño espacio entre el inodoro y la ducha. También se muestran las pertenencias del exgobernador, que fueron colocadas dentro de una bolsa de plástico.

Giménez explicó además que en la cárcel existen ciertas reglas de convivencia durante la noche. Según relató, si un interno se levanta para ir al baño, no debe tirar la cadena ni encender la luz para no molestar a los demás.

El hombre aseguró que nadie ingresó a la celda y, durante la conversación, incluso mostró sus manos para señalar que no agredió a Hugo Javier. El caso sigue generando interrogantes y las circunstancias de lo ocurrido continúan bajo investigación.