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Compró para su moto 0km y al día siguiente oñemonda

Una joven de Ciudad del Este vivió un verdadero momento de terror después de que tres motochorros la atacaran y le robaran su moto 0 km, apenas un dí…

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La moto 0km que fue robada de la joven. (Carlos Sánchez)

Una joven de Ciudad del Este vivió un verdadero momento de terror después de que tres motochorros la atacaran y le robaran su moto 0 km, apenas un día después de haberla comprado.

La víctima, de 28 años, salió a comprar comida cuando fue seguida por los malevos, quienes iban en dos motos. Al intentar refugiarse en un local comercial, los asaltantes la alcanzaron, la tiraron al suelo y la golpearon en la cabeza con la culata de un arma de fuego para quitarle su vehículo.

La joven no se quedó de brazos cruzados y forcejeó con los delincuentes. Durante el enfrentamiento también sufrió una quemadura al entrar en contacto con el caño de escape de la moto. Lo que más indignó a la mujer fue que, pese a pedir ayuda a un guardia ciudadano que estaba en el lugar y vio todo, nadie salió a auxiliarla.

La víctima dijo reconocer a los presuntos autores y ya entregó sus datos a la Policía. Según denunció, hasta ahora no habría avances importantes en la investigación.

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