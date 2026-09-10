Compró para su moto 0km y al día siguiente oñemonda

Una joven de Ciudad del Este vivió un verdadero momento de terror después de que tres motochorros la atacaran y le robaran su moto 0 km, apenas un día después de haberla comprado.
La víctima, de 28 años, salió a comprar comida cuando fue seguida por los malevos, quienes iban en dos motos. Al intentar refugiarse en un local comercial, los asaltantes la alcanzaron, la tiraron al suelo y la golpearon en la cabeza con la culata de un arma de fuego para quitarle su vehículo.
La joven no se quedó de brazos cruzados y forcejeó con los delincuentes. Durante el enfrentamiento también sufrió una quemadura al entrar en contacto con el caño de escape de la moto. Lo que más indignó a la mujer fue que, pese a pedir ayuda a un guardia ciudadano que estaba en el lugar y vio todo, nadie salió a auxiliarla.
La víctima dijo reconocer a los presuntos autores y ya entregó sus datos a la Policía. Según denunció, hasta ahora no habría avances importantes en la investigación.