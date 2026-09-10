Con el “Castratón 2026”, buscan ponerle freno al abandono animal En Paraguay todavía falta mucho para aprender a cuidar bien a los animales. El abandono, el maltrato y los perros y gatos sueltos por las calles sigu…

Tener mascotas no es solo darles de comer y ya he'i.

En Paraguay todavía falta mucho para aprender a cuidar bien a los animales. El abandono, el maltrato y los perros y gatos sueltos por las calles siguen siendo un problemón.

Desde Bienestar Animal apuntan a la castración como una de las principales formas de frenar el abandono. Por eso preparan el “Castratón 2026”, que será el 24 y 25 de septiembre en Asunción y Central, y el 1 y 2 de octubre llegará al interior.

El año pasado casi 2.600 animales fueron castrados en solo dos días.

También avanza el proyecto del primer Hospital Veterinario público, que estaría listo en Luque para finales de 2027.

Y ojo: tener una mascota significa hacerse cargo. No da gusto dejarla tirada en la calle, porque puede terminar atropellada, causar accidentes o sufrir maltrato.