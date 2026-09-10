Conmemoran el Día de la Armada con el presidente Peña presente Emotivo acto de festejo con el mandamás del país presente.

El presidente Santiago Peña encabezó el acto por el Día de la Armada Paraguaya.

¡Fuerza en las aguas! El presi Santiago Peña encabezó los festejos por el Día de la Armada Paraguaya y la muchachada militar lució sus mejores galas. En un emotivo acto, la cúpula naval sacó pecho y reafirmó su compromiso de no aflojar en la custodia y vigilancia de nuestros ríos nacionales.

El capeto de la Marina, vicealmirante Cristhian Rotela, avisó que no habrá tregua para los delincuentes que intenten usar la hidrovía para hacer de las suyas.

Con más tecnología y alianzas con países vecinos, le van a hacer frente sin asco al narcotráfico, al contrabando y al tráfico ilegal en la frontera.

La gran fiesta sirvió además para condecorar a jefes militares extranjeros que dan una mano clave para mantener blindadas y bien protegidas las aguas de la patri